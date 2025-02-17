BİM kasiyer maaşları ne kadar? 2025 BİM maaşları...

Hüseyin Topuz

2025 yılı itibarıyla BİM maaşları, birçok çalışan ve iş arayan tarafından merak edilen konuların başında geliyor.

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan BİM, kasiyer, reyon görevlisi ve mağaza müdürü gibi farklı pozisyonlarda istihdam sağlıyor.

Çalışanlara sunulan maaşlar, deneyim, kıdem ve mağazanın bulunduğu lokasyona göre değişiklik gösterebiliyor.

Bunun yanı sıra yemek parası, prim ve diğer sosyal haklar gibi ek ödemeler de maaşları etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Peki, 2025 yılı itibarıyla BİM kasiyer maaşları ne kadar oldu? İşte güncel maaş bilgileri ve detaylar…

2025 yılı itibarıyla güncel maaşlar şu şekildedir;

Part time çalışanlar: 14.000 TL

Kasiyer: 24.000 TL - 32.000 TL

Reyon Görevlisi: 24.000 TL - 29.000 TL

Mağaza Müdürü: 30.000 TL - 33.500 TL

Bölge Sorumlusu: 35.000 TL - 39.000

Bu maaş aralığı, çalışanın tecrübesi ve mağazanın bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebilir.