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BİM Ramazan ayı için fiyatları dibe çekti! Rakipler ters köşe olacak…

BİM Ramazan ayı için fiyatları dibe çekti! Rakipler ters köşe olacak… BİM, indirimli alışverişin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor! Yepyeni bir katalog ile karşımıza çıkan BİM, Ramazan ayına özel fırsatları ve avantajları bir araya getiriyor. İşte yeni aktüel katalog...