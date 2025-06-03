BİM yaza girdi! Sörf Tahtası ve Deniz Scooter’ı geliyor: İşte fiyatları

Haber Merkezi

Türkiye genelinde mağazalarında uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken BİM, 11 Haziran Çarşamba günü yeni aktüel ürünleriyle müşterilerini sevindirmeye hazırlanıyor.

Bu hafta raflarda sörf tahtası seti ve deniz scooter’ı gibi eğlenceli yaz ürünleri yer alacak.

Üstelik bu ürünler, 6 taksit avantajıyla satışa sunularak bütçe dostu alışveriş imkanı sağlanacak.

Beyaz eşya kategorisinde ise buzdolabı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi büyük ev aletleri BİM mağazalarında tüketicilerle buluşacak.

Ayrıca, pratik ve konforlu yaşam sunan katlanabilir bisiklet, yaylı yatak çeşitleri ve masaj cihazları da bu hafta aktüel ürünler arasında yer alacak.

İşte BİM 11 Haziran indirim kataloğu: