BİM yine indirim yağdırıyor! Halı koltuk yıkama makinesi getirecek; İşte fiyatı...

Haber Merkezi

Ekonomik fiyatlarıyla dikkat çeken BİM, 17 Ocak Cuma günü geçerli olacak özel indirim kataloğunu açıkladı.

Bu hafta BİM mağazalarında, ev ürünlerinden teknolojik cihazlara kadar birçok farklı kategoride büyük fırsatlar sizleri bekliyor.

Halı ve koltuk temizleme makinelerinden süpürgelere, tıraş makinelerinden ütülere kadar pek çok ürün, BİM raflarında cazip fiyatlarla yer alacak.

Ayrıca, ev dekorasyonuna da önem verenler için TV, yemek takımları, çay-kahve setleri ve tabaklar da indirimli olarak satışa sunulacak.

Bebek ürünleriyle ilgili de avantajlı fiyatlar tüketicilerin beğenisine sunulacak.

İşte BİM 17 Ocak indirim kataloğu…