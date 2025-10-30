BİM'de 31 Ekim Cuma 2025: İşte aktüel ürünler afişleri! TV, süpürge, ayakkabı, pijama, züccaciye...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM, aktüel ürün kampanyalarıyla her hafta tüketiciyi mağazalara çekmeye devam ediyor.

Bu hafta yayınlanan afişlerde elektronik, beyaz eşya, oyuncak ve züccaciye gibi bin bir çeşit ürün öne çıkıyor.

Mağazaya gitmeden önce indirimli ürünleri incelemek isteyenler, internette araştırma yaparak hangi ürünlerin bu hafta öne çıktığını öğreniyor.

Özellikle sınırlı sayıda gelen ürünler, kısa sürede tükenebiliyor.

İşte, 31 Ekim Cuma günü BİM mağazalarında yerini alacak dikkat çekici aktüel ürünler...