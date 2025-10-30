Abone ol: Google News

BİM'de 31 Ekim Cuma 2025: İşte aktüel ürünler afişleri! TV, süpürge, ayakkabı, pijama, züccaciye...

BİM'de bu cuma günkü aktüel ürünler arasında televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, züccaciye, pijamalar, ayakkabılar ve çok daha fazlası satışta. İşte, BİM 31 Ekim 2025 aktüel ürünler afişleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 16:59
BİM'de 31 Ekim Cuma 2025: İşte aktüel ürünler afişleri! TV, süpürge, ayakkabı, pijama, züccaciye...
  • BİM, aktüel ürün kampanyalarıyla tüketicileri mağazalara çekiyor.
  • Bu hafta televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi ve pijama gibi birçok ürün satışta.
  • Sınırlı sayıda olan indirimli ürünler, hızla tükenebiliyor.

BİM, aktüel ürün kampanyalarıyla her hafta tüketiciyi mağazalara çekmeye devam ediyor.

Bu hafta yayınlanan afişlerde elektronik, beyaz eşya, oyuncak ve züccaciye gibi bin bir çeşit ürün öne çıkıyor.

Mağazaya gitmeden önce indirimli ürünleri incelemek isteyenler, internette araştırma yaparak hangi ürünlerin bu hafta öne çıktığını öğreniyor.

Özellikle sınırlı sayıda gelen ürünler, kısa sürede tükenebiliyor.

İşte, 31 Ekim Cuma günü BİM mağazalarında yerini alacak dikkat çekici aktüel ürünler...

Bilgi Haberleri