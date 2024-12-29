BİM’de izdiham olacak! Tüm kadınların beklediği ürünü 399 TL’ye getirdi; BİM 3 Ocak Aktüel Katalog

Haber Merkezi

2025 yılının ilk haftasında BİM, zengin ürün yelpazesiyle yine dikkatleri üzerine çekiyor.

3 Ocak’tan itibaren geçerli olacak aktüel katalogda hem ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler hem de kişisel bakımınızı destekleyecek seçenekler yer alıyor.

Bu haftanın öne çıkanları arasında tuvalet fırçası çeşitleri, pedallı çöp kovası, kapı arkası askılık ve pratik raf üniteleri bulunuyor.

Ayrıca deterjanlık, çamaşır selesi ve baharat öğütücü gibi günlük kullanımda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de raflarda olacak.

Kişisel bakım ürünleri de bu katalogda geniş yer bulmuş durumda.

Cilt temizleme cihazı, ayak masaj cihazı, kirpik maşası ve postür düzeltme cihazı gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak.

İşte BİM 3 Ocak indirim kataloğu…