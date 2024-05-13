BİM’den anne adaylarına fırsat: Sleepy Bebek Bezi 250.00 TL, Islak Havlu 22.50 TL...

ensonhaber.com
BİM, 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerle dolu bir katalog sunuyor.
Temizlik ve kişisel bakım ürünleriyle başlayan fırsatlar, uygun fiyat ve kaliteyi bir araya getiriyor.
Bu haftanın ilk sürprizi, Peros 10 kg toz deterjan matiğin 295 TL'lik cazip fiyatıyla dikkat çekiyor. Rinso sıvı deterjan argan ise 5 lt için 175 TL'ye satışa sunuluyor.
Bebek bakımında ise Sleepy ekstra gross paket bebek bezleri Maxi 100'lü paketi 250 TL, Junior ise 325 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.
Bim Aktüel Salı listeleri, renkli kampanyalarıyla uygun fiyata alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.
Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!
İşte BİM 21 Mayıs indirim kataloğu...