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BİM’den anne adaylarına fırsat: Sleepy Bebek Bezi 250.00 TL, Islak Havlu 22.50 TL...

BİM’den anne adaylarına fırsat: Sleepy Bebek Bezi 250.00 TL, Islak Havlu 22.50 TL... BİM aktüel kataloğu yine dopdolu! Bu hafta, 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olan katalog, alışveriş keyfinizi doruklara çıkaracak müthiş indirimler ve sürprizlerle geldi. Temel gıda, temizlik, bakım ve atıştırmalıklar…