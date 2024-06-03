BİM’den araç sahiplerine müjde: Çakmaklık Şarj Aleti 129.00 TL, Telefon Tutucu 59.00 TL… BİM market zinciri, gelecek hafta araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. 7 Haziran tarihli indirim kataloğu yayınlandı. Araç içi eşyalardan, motosiklet aksiyon kamerasına birçok ürün dev indirimle sizleri bekliyor olacak. İşte BİM 7 Haziran indirim kataloğu...

ensonhaber.com

7 Haziran 2024 itibarıyla Bim Market raflarında yerini alacak indirim reyonları, bu hafta da alışveriş tutkunlarını heyecanlandıracak ürünlerle dolu.

Bim Aktüel Kataloğu, geniş bir ürün yelpazesi sunarak teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, züccaciye ve mutfak gereçlerine kadar her ihtiyaca hitap ediyor.

Bu hafta dikkatleri üzerine çeken ürünler arasında ise araç içi eşyalar, motosiklet aksesuarları ve uygun fiyatlı bisikletler öne çıkıyor.

Hem seyahat ederken hem de günlük yaşamda pratiklik sağlayacak olan bu ürünler, Bim Market'in avantajlı fiyatlarıyla alışveriş keyfini artırıyor.

Siz de Bim Aktüel Kataloğu'nu inceleyerek bu haftanın fırsatlarını kaçırmayın!

İşte BİM 7 Haziran indirim kataloğu…