BİM'den kampçılara dev fırsat: Kamp Lambası 359.00 TL, Kamp Masası 399.00 TL, Kamp Ocak 279.00 TL…

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BİM'in 17 Mayıs 2024 kataloğuyla gelen indirim yağmurları, alışveriş tutkunlarını heyecanlandırıyor!
Herkesin ilgisini çekecek birbirinden özel indirimlerle dolu bu kataloglar, alışveriş tutkunlarını cezbediyor.
Sıcak yaz günlerinde kamp yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan BİM, herkesin beklentilerini karşılayacak ürünlerle dolu bir katalog hazırladı.
17 Mayıs tarihinde BİM’de mutfak ürünlerinden, kamp ürünlerine birçok ürün raflarda yerini alacak.
İndirim yağmurlarından nasibini almak isteyenler, bu fırsatı kaçırmamalı.
İşte BİM 17 Mayıs indirim kataloğu…