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BİM'den kampçılara dev fırsat: Kamp Lambası 359.00 TL, Kamp Masası 399.00 TL, Kamp Ocak 279.00 TL…

BİM'den kampçılara dev fırsat: Kamp Lambası 359.00 TL, Kamp Masası 399.00 TL, Kamp Ocak 279.00 TL… BİM, 17 Mayıs 2024 kataloğunda bomba gibi indirimlerle karşımıza çıkıyor! Özellikle kamp severlerin ilgisini çekecek olan bu fırsatı sakın kaçırmayın. İşte BİM 17 Mayıs indirim kataloğu…