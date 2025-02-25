BİM’den sahurluk müjde; fiyatları dip yaptı! Et, sucuk, yoğurt, çay…

Haber Merkezi

BİM, 4 Mart 2025 Salı günü başlayacak olan Haftanın Önerileri kampanyasıyla temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirimler sunuyor.

Kişisel bakım, temizlik, süt ve süt ürünleri, et ve atıştırmalıklar gibi birçok kategoride cazip fiyatlar müşterileri bekliyor.

BİM’in bu özel kampanyası 11 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Ev ekonomisini düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar, avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Stoklarla sınırlı olan bu fırsatlardan yararlanmak için en yakın BİM mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

İşte BİM 4 Mart indirimli ürünler listesi: