BİM’den sevgililer günü jesti; Beklenen ürün 1.750 TL’ye geliyor… İşte BİM 14 Şubat Aktüel

Haber Merkezi

BİM, her hafta olduğu gibi 14 Şubat Cuma gününe özel aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Bu hafta birçok farklı kategoride fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

Elektronikten mutfak gereçlerine, tekstilden mobilyaya kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler raflarda olacak.

Bunların yanı sıra tencere ve tava setleri, bardak takımları, valiz setleri, pijama takımı, montlar ve ankastre setler de katalogda yer alıyor.

Sınırlı stoklarla satışa sunulacak olan bu ürünleri kaçırmamak için 14 Şubat Cuma günü en yakın BİM mağazasına uğramayı unutmayın!

BİM 14 Şubat indirim kataloğu: