BİM’e çok beklenen o ürünler geliyor! BİM 16 Nisan Aktüel Katalog

Haber Merkezi
BİM market, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü itibariyle raflarında yer alacak yeni aktüel ürünler listesiyle alışveriş tutkunlarını sevindiriyor.
BİM, her hafta sunduğu cazip indirimlerle bütçenizi rahatlatırken, 16 Nisan’daki fırsatlar da alışverişlerinizi daha keyifli hale getirecek.
Bu hafta, BİM marketin Çarşamba günü raflarına gelen indirimli ürünler arasında dev akıllı televizyonlar ve çeşit çeşit ofis koltukları yer alıyor.
Ayrıca uygun fiyatlı bulaşık makineleri, buzdolapları ve kurutma makineleri alıcılarını bekliyor olacak.
İşte BİM 16 Nisan indirimli ürünler: