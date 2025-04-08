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BİM’e çok beklenen o ürünler geliyor! BİM 16 Nisan Aktüel Katalog

BİM’e çok beklenen o ürünler geliyor! BİM 16 Nisan Aktüel Katalog BİM market, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla raflarında yer alacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Bu hafta BİM’e çok istenen ürünler geliyor. İşte BİM 16 Nisan indirim kataloğu…