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BİM’e ucuza telefon ve televizyon geliyor! Alarmları şimdiden kurun…

BİM’e ucuza telefon ve televizyon geliyor! Alarmları şimdiden kurun… BİM'in beklenen aktüel ürünler kataloğu nihayet yayınlandı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerini sevindirmeye hazır! Uygun fiyatlı televizyon, cep telefonu ve daha onlarca ürünler 8 Mart’ta alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel ürünler...