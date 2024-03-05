BİM’e ucuza telefon ve televizyon geliyor! Alarmları şimdiden kurun…

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BİM mağazaları yine fırsatlarla dolu bir haftaya hazırlanıyor!
Salı ve Cuma günlerine özel olarak hazırlanan aktüel ürünler listesi, bu hafta da göz kamaştırıyor.
Yeni haftada BİM raflarında yer alacak ürünler arasında herkesin ilgisini çekecek birçok seçenek bulunuyor.
BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Parex Otomatik Temizlik Seti, cam ürünleri, tekstil ve hırdavat ürünleri yer alıyor.
Temizlik malzemelerinden ev gereçlerine, tekstil ürünlerinden hırdavata kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, herkesin ihtiyacına cevap verecek nitelikte.
İşte BİM 8 Mart indirim kataloğu…