Binlerce elektrikli bisiklet geri çağrıldı: İşte sebebi

Haber Merkezi

Globe markasına ait Haul ST ve Haul LT model e-bisikletler, ciddi bir güvenlik riski nedeniyle geri çağrılıyor.

Toplamda 11.100 adet e-bisiklet, sele direğinde tespit edilen yapısal sorun nedeniyle kullanıcı güvenliğini tehdit ediyor.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, e-bisikletin teleskopik sele direği tamamen uzatıldığında, alt kısmı dayanıklılığını kaybedebiliyor.

Bu durum, sele direğinin ani kırılmasıyla birlikte kullanıcının dengesini kaybederek düşmesine neden olabilir.

ÜCRETSİZ ONARILACAK

Specialized Globe markası, bu modellere sahip kullanıcıların bisikletlerini hemen kullanmayı bırakmalarını ve ücretsiz onarım için yetkili servislerle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.