Bir değil, iki koldan atak yaptı! 81 il o tarihlerde teslim olacak…

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Baharın gelişiyle ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte Türkiye'de hava durumu da hareketlilik kazanıyor.
Ancak bu sefer, uzun süredir hissedilen Afrika tozlarına ek olarak Suriye tozları da yolculuğa katılacak.
Meteoroloji kaynakları, bu durumu tarih vererek 81 il için uyarıda bulundu.
Artık şemsiyelerimizi hazır tutmanın zamanı geldi çünkü yağışlarla birlikte toz bulutları da üzerimize çökecek.
Cuma ve Cumartesi gününe dikkat!
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla hem Suriye hem de Afrika üzerinden yola çıkan toz bulutunu duyurdu.
Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef 2 koldan atak yiyeceğiz. Aynı anda hem Afrika hem de Suriye üzerinden ülkemize toz girecek. Cuma ve cumartesi çamur yağmuru bekleniyor."