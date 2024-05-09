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Bir değil, iki koldan atak yaptı! 81 il o tarihlerde teslim olacak…

Bir değil, iki koldan atak yaptı! 81 il o tarihlerde teslim olacak… Ülkemize hem Afrika, hem de Suriye üzerinden yeni bir hava olayı giriş yapıyor. Bu kez alışılmışın dışında! Cuma ve Cumartesi günü bakın ne bekleniyor.