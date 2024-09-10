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Bir devir daha kapanıyor! QNB Finansbank’ta hesabı olanlar şokta: Resmen değişiyor

Bir devir daha kapanıyor! QNB Finansbank’ta hesabı olanlar şokta: Resmen değişiyor Türkiye’nin tanınmış ve köklü bankalarından biri olan QNB Finansbank, büyük bir değişime gidiyor. Artık banka, yeni bir isimle karşımıza çıkacak.