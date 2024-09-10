Bir devir daha kapanıyor! QNB Finansbank’ta hesabı olanlar şokta: Resmen değişiyor

Finansbank’ın köklü tarihi, 1987 yılına, Hüsnü Özyeğin’in öncülüğünde 100 ortakla kurulan bir bankaya dayanıyor.
1990’da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arz edilen banka, böylece halka açılan ilk özel sektör bankası unvanını kazanmıştı.
90’ların sonunda uluslararası pazarlara açılan Finansbank, 1994’teki ekonomik krizin ardından bireysel bankacılıkta pek çok yenilikçi ürün sunarak dikkat çekti.
2006 yılında, Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece tarafından 2,8 milyar dolara satın alınan Finansbank, adını değiştirmeden yoluna devam etti.
2012’de Türkiye’nin ilk şubesiz dijital bankası Enpara.com’u kurarak dijital bankacılığın öncüsü oldu.
2016’da Katar’ın en büyük bankası Qatar National Bank (QNB Group) tarafından 2,7 milyar euroya satın alındı ve o zamandan beri “QNB Finansbank” ismiyle hizmet verdi.
Şimdi ise Türkiye genelinde 436 şubeyle hizmet veren QNB Finansbank, isim değişikliğine gidiyor.
İŞTE YENİ İSMİ
QNB Finansbank isim değişikliği kararı aldı ve bu konuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Bankanın genel kurul toplantısında, unvan değişikliği görüşülecek.
1 Ekim Salı günü saat 11:00’de yapılacak olan olağanüstü genel kurulda, bankanın ticari isminin “QNB Bank” olarak değiştirilmesi oylanacak.