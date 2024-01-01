Bir devir kapanıyor! Galatasaray yeni Muslera’sını buldu: Kale artık ona emanet Galatasaraylı file bekçisi Fenando Muslera’nın ilerleyen yaşını ve sözleşmesini göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, kaleci arayışına girdi. Serie A’nın yıldız ismine kancayı taktı.

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Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Takım, güçlü bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda teknik heyetin önerileri üzerine transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte 12 yıldır kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği haberleri kulüp içinde yankı uyandırdı.

Muslera'nın yaşının ilerlemesi ve sözleşme durumu, Galatasaray yönetimini yeni bir kaleci arayışına yöneltti.

Galatasaray, Muslera’nın olası ayrılığı için yerine Serie A’nın yıldız ismini düşünüyor.

Juan Musso Süper Lig'e geliyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A’nın güçlü ekiplerinden biri olan, Atalanta’da forma giyen file bekçisi Juan Musso için Galatasaray devreye girdi.

Bu sezon gözden düşmeye başlayan Juan Musso’nun yaz transfer döneminde Türkiye’ye geleceği iddia edildi.

Galatasaray Juan Musso için Çizme ekibine 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Musso, Atalanta’da bugüne kadar toplam 88 maça çıktı, 110 gol yedi ve 27 gol kurtardı.