Bir devrin sonu: Galatasaray, Kemerburgaz'a ne zaman taşınıyor? İşte tarihi...

Hüseyin Topuz

Galatasaray, yıllardır beklenen taşınma sürecinde artık sona geldi. Florya’dan Kemerburgaz’a geçiş için hazırlıklar tamamlandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaların bittiğini söyledi.

Kemerburgaz’daki yeni tesis, Florya'daki araziden iki kat daha büyük bir alanda (140 dönüm) inşa edildi.

Modern tesis, Galatasaray’ın yeni evi olacak ve Ali Sami Yen Stadı'na sadece 8 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı kırmızılıların Kemerburgaz'a ne zaman taşınacağını duyurdu.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaların bittiğini açıklayan Metin Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir sponsorla değil, sizlerin paralarıyla, kulübün imkanlarıyla yapıldı. Bu inanılmaz bir başarı. Çünkü diğer kulüplerde hep bir ismi görüyorsunuz. Burada yazan tek isim, Galatasaray. Okan hocamız karar verecek, ay sonunda mı, öbür ayın ortasında mı geçecek. Onun düşüncesi bizim için çok kıymetli. Rekabet koşulları açısından belki birkaç hafta daha beklemek isteyebilir."