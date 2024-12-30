Bir dönem daha sona eriyor; İddialı dizi için final kararı verildi

Haber Merkezi

Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert ve Yurdaer Okur’un başrollerini paylaştığı Yabani, heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerinin ilgisini çekmişti.

RTÜK’ten aldığı 2 yayın durdurma cezasıyla gündeme gelmiş ve bu durum dizinin geleceğiyle ilgili endişelere yol açmıştı.

Diziye verilen yıl sonuna kadar sürenin ardından, Yabani ekibi final bölümünü geçtiğimiz haftalarda tamamladı.

Bu bölümün ardından yapılan kutlamalarla ekip, projenin sonuna geldi.

Final bölümü için belirlenen tarih ise netleşti ve Yabani dizisi o tarihte ekranlara veda edecek.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

NTC Medya imzalı başarılı yapım Yabani’nin final tarihi belli oldu.

Dizi, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 51. bölümüyle izleyicilere veda edecek.