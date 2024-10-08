Bir dönem herkesin evinde vardı, şimdi servet değerinde! Antikacılar yana yakıla arıyor... Bir döneme damga vuran ev eşyaları arasında olan dolaplı çekyatlar antikacıların radarına takılmış durumda. Antikacılar ve koleksiyoncuların yana yakıla aradığı bu dolaplı çekyatlar artık servet değerinde.

Haber Merkezi

Eski dönemlerde evlerin olmazsa olmazlarından olan dolaplı çekyatlar şimdi antikacı ve koleksiyoncuların hedefinde yer alan değerli eşyalar arasında yer alıyor.

1980-2000 yıllarına damga vuran dolaplı çekyatlar ikinci el piyasasında her geçen gün değer artırıyor.

Şimdilerde beğenilmeyen ve önemsenilmeyen bir kenarda çürümeye terk edilen bu dolaplı çekyatlar altın fiyatıyla yarışıyor. Dolaplı çekyatlar son dönemde antika kategorisinde en çok aranan ürünler arasında ilk sırada yer alıyor.

DEĞERİ 80 BİN LİRAYI BULUYOR...

80’li yılların popüler ev eşyası olan dolaplı çekyatlar şimdilerde antikacıların gözdesi olmuş durumda.

Antika kategorisine dahil olan bu nostaljik çekyatlar, sınırlı üretimleri, dayanıklıkları ve estetik görünümleri ile ikinci el piyasasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

İkinci el pazarında satışa sunulan koleksiyoncuların ve antikacıların gözdesi olan bu çekyatlar 40 bin TL’den 80 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.