Bir Gece Masalı’nda sürpriz aylık! Kimse beklemiyordu, sosyal medyadan veda ettiğini duyurdu

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ATV ekranlarının yeni sezon yapımları arasında yer alan ve reytinglerde başarısını kanıtlayan Bir Gece Masalı yayınlanan her bölümüyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in paylaştığı iddialı dizide yaşanan ayrılıklarda gündemin nabzını tutuyor.

Birçok yeni ismin dahil olduğu hikayede yaşanan ayrılıklar izleyici şaşırtmaya devam ediyor. Hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin kadrosunda ayrılan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYAŞTI!

Reytinglerde başarısıyla dikkat çeken dizide hikayeye dahil olan yeni isimlerin yanı sıra yaşanan ayrılıklar dikkat çekiyor.

Son olarak dizide Sevde karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Altuğ, sosyal medya hesabından projeden ayrıldığını duyurdu.

Altuğ, "26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı'ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" sözleriyle veda etti.