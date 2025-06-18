Bir limon yetiyor! Bitkiler kavurucu sıcaktan korunuyor

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Yaz sıcaklıklarının bastırmaya başlamasıyla birlikte güneş hem insanlar hem de bitkiler için oldukça zorlayıcı olmaya başlamış halde.

Özellikle bahçesinde meyve ve sebze yetiştirenler güneşin kavurucu etkisinden bitkilerini korumaya çalışırken çeşitli yöntemlere başvurabiliyor.

Ancak tam da bu noktada pek çok kişinin bilmediği limon yöntemi bitkilerinizi kavurucu sıcaklardan korumak için oldukça etkili bir seçenek oluyormuş.

BİR LİMON YETERLİ OLUYOR!

Ouest-France'ta yer alan habere göre, limonun sahip olduğu doğal asidik yapı ve vitamin içeriği, bitkileri yaz sıcaklarına karşı korumada etkili bir çözüm sunuyormuş.

İçerdiği doğal asitler ve eser elementler sayesinde toprağın pH dengesini düzenlemede etkili olan limon kavurucu yaz sıcaklarında bitkilerinizi korumanıza yardımcı oluyor.

Bahçeye koyacağınız limon toprağın pH dengesini düzenlerken demir ve magnezyum gibi temel besinlerin bitkiler tarafından daha kolay emilmesini sağlıyor. Bu sayede bitkilerinizi fungal hastalıklara ve mantar oluşumuna karşı koruyor.

Bu yöntemi uygulamak için ise yarım limonun suyunu bir litre suyla karıştırın. Bu karışımı her 10–15 günde bir, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde bitkilerinize uygulamanız yeterli oluyor.