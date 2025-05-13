Bir tanesinin değeri 100 bin TL: Vatandaşlar almak için sıraya giriyor

Haber Merkezi

Isparta, geleneksel el dokuması halıcılığıyla ünlü bir şehir olarak, tarih boyunca ekonomiye büyük katkılar sağlamıştı.

Bugün ise halıcılıkla ilgili yeni bir trend olan minyatür halılar yükselişte. El emeğiyle üretilen büyük halılar, yerini şimdi daha küçük ve zarif minyatür halılara bırakmış durumda.

Standart ölçüsüyle 22x18 santimetre olan minyatür halılar, estetik ve zarafet arayanların tercih ettiği hediyelik eşya ürünleri arasında hızla popülerleşiyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki talepleri karşılamak için özel olarak tasarlanan bu halılar, ofisler, evler ve makam odalarının süsü haline geliyor.

DHA'ya konuşan Isparta’daki ünlü halıcı İhsan Akkuş, baba mesleği olan halıcılığı uzun yıllardır sürdürüyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü mezunu olan Akkuş, minyatür halı üretiminin köklerinin 1970’li yıllara dayandığını belirtiyor.

İlk kez babası tarafından üretilen minyatür halılar, Yunan ziyaretçilerin talebi üzerine ortaya çıkmış ve zamanla yaygınlaşmıştır. Akkuş, bugün ise minyatür halıların Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdiğini belirtiyor.

7 BİN 575 DÜĞÜMLÜ MİNYATÜR HALILAR

Isparta Belediyesi’ne bağlı Halı, Kilim ve Etnografya Müzesi’nin sorumlusu olan İhsan Akkuş, minyatür halıların üretim süreci hakkında bilgi verdi.

Akkuş, “İsimler, logolar, özel desenler gibi gelen talebe göre önce desenleri çizilir. Bunların da çizilme alanları, deseni tasarlama alanı minyatür olduğu için küçüktür. Yaklaşık 22 santime, 18 santim boyutlarında bir halıdan bahsediyoruz. Bu alanın içerisinde yaklaşık 7 bin 575 ilmek, düğüm var. Dolayısıyla o küçücük ürün bile bu kadar düğümle elde ediliyor. Tasarıma göre önce iplikler, malzemeler belirlenir. Daha sonra dokuyucuya teslim edilir. Bu dokumalar büyük tezgahlarda dokunur, gördüğünüz o küçük, minyatür tezgahlarda dokunmaz. Dokuma bittikten sonra minyatür tezgahlara monte edilir” dedi.

Halı esnafı Hasan Albayrak ise minyatür halı üretiminin geleneksel yöntemlerle yapıldığını belirtiyor.

Albayrak, “Siparişi alıyoruz, atölyelerde dokutturuyoruz. Fabrikasyon değil de mesela atölye, evlerde veya köylerde dokutturuyoruz. Orada dokutturulup, burada montaj yapıp en son halini müşteriye sunuyoruz. Minyatür halılarda hazır logo veya halı deseni olursa 10-15 günde siparişimizi teslim ediyoruz” diye konuştu.

100 BİN TL DEĞERİNDE

Minyatür halıların fiyatları ise oldukça geniş bir yelpazeye sahip. 750 liradan başlayan fiyatlar, portrelerin özel tasarımlarına kadar 100 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Isparta’ya özgü Anadolu motifleri, Hereke desenleri ve en çok tercih edilen gül, lavanta desenleri minyatür halılarda sıkça yer alıyor.