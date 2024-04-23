Bir türlü bırakamıyorum diyenler dikkat! Bu ot tiryakileri bile sigaradan tiksindiriyor… Sigarayı bırakmak için birçok farklı yöntem uygulanır. Bu yöntemler arasında doğal olan bir dizi yöntemde vardır. Doğal yöntemler arasında yer alan bu ot resmen sigaradan tiksindiriyor bırakmam diyeni bile bıraktırıyor. İşte, o sigaraya veda ettiren ot…

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Doğa birçok hastalığın tedavisinde etkili olan çeşitli bitkilerle doludur. Sağlığımız için faydalı bitkiler ile dolu olan mucizevi doğamız sigarayı bıraktırmada da oldukça etkili yöntemler sunar.

Özellikle de sigarayı bir türlü bırakamayanlar ve bırakmak isteyenler için oldukça önemli etkiler sunan bu bitki sigaradan tiksindiriyor.

Akdeniz bölgesinde yetişen bu ot acı tadı sayesinden sigara ile birlikte tüketildiğinde sigaradan tiksindiriyor.

Sigara bırakmada son derece etkili olan bu ot düzenli olarak tüketildiğinde farklı sağlık sorunları içinde etkili oluyor.

İşte, sigara bıraktıran o mucize ot…

Doğanın mucizelerinden biri olan Karabaş otu sigara bırakmada da oldukça etkili olan bitkiler arasında yer alıyor. Düzenli bir şekilde kullanıldığında hem akciğer temizliğine yardımcı oluyor hem de bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

Özellikle de çay olarak tüketildiğinde soğuk algınlığını tedavi edici etkileri olan bu ot sigara tiryakileri içinde mucizeler sunuyor.

Sigara yanında tüketildiğinde baskın olan acı tadı sigara ile birleştiğinde tiksindirici bir tat oluşturduğundan sigarayı bırakmada yardımcı etkiler sunuyor.

Sıcak suyun içerisine bir iki baş atılarak demlenerek tüketilen karabaş otu çayı düzenli olarak sigara yanına tüketilmelidir. Düzenli kullanımda sigara tiryakilerinin bile sigara içme potansiyelini düşürücü etkiler sunan bu ot kan dolaşımını da hızlandırdığından sigaranın cilt üzerindeki kötü etkilerini arındırmada da etkili olacak ve cildin yenilenmesine de yardımcı olacaktır.