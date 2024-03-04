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Biri gitti, diğeri geliyor! Salı günü bir anda başlayacak; İstanbul, İzmir, Ankara…

Biri gitti, diğeri geliyor! Salı günü bir anda başlayacak; İstanbul, İzmir, Ankara… Meteoroloji kaynakları yurdumuza yeniden giriş yapacak olan hava olayıyla ilgili vatandaşları uyardı. Afrika’dan bir kez daha gelecek, ancak bu kez çok farklı olacak…