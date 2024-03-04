Biri gitti, diğeri geliyor! Salı günü bir anda başlayacak; İstanbul, İzmir, Ankara…

Son dönemde sıkça yaşanan hava olayları, iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Türkiye, geçtiğimiz günlerde ve aylarda sık sık etkisi altına giren Afrika üzerinden gelen hava sistemlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Ülkemiz son zamanların en sıcak aylarını yaşıyor. Herkes soğuk ve yağışlı havaları dört gözle beklerken, yeni bir hava olayıyla karşı karşıyayız.
Meteorolojik kaynaklar, salı günü için ülkemize yeni bir toz dalgası uyarısında bulundu. Bu sefer sıcaklık artışı beklenmiyor, ancak toz dalgası etkili olacak gibi görünüyor.
Salı günü bekleniyor
Meteoroloji Kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından Salı günü beklenen çamur yağmuru ile ilgili şu ifadeleri paylaştı:
“Salı günü yurdumuza yeni bir Afrika tozu geliyor. Bu Sahra tozuyla birlikte İstanbul, İzmir, Ankara'da çamur yağmuru da bekliyoruz. Arabaları yıkamayın, camları silmeyin. Üst üste Afrika tozu aldık, alacağız...”