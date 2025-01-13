Birinci cemre ne zaman düşecek? 2025 cemre düşme tarihleri..

Hüseyin Topuz

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre yılda üç kez düşmektedir.

Cemrenin ilk olarak havaya, daha sonra suya ve son olarak toprağa düştüğü bilinmektedir.

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde vatandaşlar, baharın ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

Vatandaşlar arama motorlarında "2025 ilk cemre ne zaman düşecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki birinci cemre ne zaman düşecek? İşte, 2025 cemre düşme tarihleri..

Cemre ne zaman düşecek?

2025 yılında ilk cemre 20 Şubat 2025 tarihinde havaya düşecek. Bilindiği üzere cemre birer hafta arayla düşüyor. Bu yüzden ikinci cemre 27 Şubat 2025'te suya düşerken son cemre ise 6 Mart 2025'te toprağa düşecek.