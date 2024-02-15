Bit pazarından milyon dolarlık eşya! 2 dolara alıp 2 milyona sattı… Bit pazarına alışverişe gitti, milyonerlik kapılarını araladı. Pazardan 2 dolar değerinde fotoğraf alan adam fotoğraftaki ayrıntı sayesinde milyonların sahibi oldu…

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Bit pazarları bazı durumlarda değerli hazinelerin saklandığı yerler haline gelebiliyor. Bu pazarların kurulduğu sokaklarda yer alan çeşitli dükkanlardan yok pahasına birçok eşya alabilmemiz mümkün oluyor.

Kaliforniya’nın Fresno ilçesinde yaşayan Randy Guijarro alışveriş sırasında bir hatıra dükkanını ziyaret etti. Bu dükkanda beğendiği üç adet fotoğrafı toplamda 2 dolar karşılığında satın aldı.

Hatıra dükkanından aldığı fotoğrafları eve gitmesinin ardından detaylı olarak inceleyen Guijarro, fotoğraflardan birinde önemli bir detayı fark etti.

Oldukça eski gözüken fotoğrafta yer alan kişilerin ABD'nin ünlü kanun kaçağı Billy the Kid ve dört çete üyesi ile kız arkadaşlarına ait olabileceğini düşündü. Gerçek olabileceği düşüncesiyle Guijarro, hızlıca kanıt aramaya başladı.

Tek fotoğrafı yokmuş...

Fotoğrafta yer alan Billy The Kid ,ABD'nin kovboy filmlerine ilham kaynağı olmuştur. Binlerce kişiyi elleriyle boğarak öldürüldüğüne inanılan tarihin en ünlü kanun kaçakları arasında yer alan bir isimdir. Billy The Kid, bu şöhretine rağmen 2010 yılına kadar yalnızca tek bir fotoğrafı ile bilinmekteydi.

Kid'e ait bu fotoğraf dışında başka hiçbir görsel bulunmazken, Randy Guijarro bir eskici dükkanından 2 dolara aldığı fotoğrafın gerçekten de Billy The Kid'e ait olması durumunda çok büyük bir servet kazanabileceğini fark etti.

Kanıtlaması 5 sene sürdü…

Randy Guijarro ve eşi, fotoğrafın değerli olabileceğini fark ettikten sonra birçok ABD'li müzayede şirketiyle iletişime geçti. İlk başta kanıtlar yetersiz olduğu için istedikleri teklifi alamadılar. Ancak, topladıkları kanıtlar sayesinde fotoğrafın Billy The Kid'e ait olduğunu kanıtladılar.

Bu gelişmelerin ardından ABD'deki bir müzayede evi, fotoğrafın gerçekten ünlü kanun kaçağı Billy The Kid'e ait olduğunu doğruladı ve fotoğrafı 5 milyon dolara sigortalattı.

Gerçek olduğu anlaşıldı değeri 2 milyon dolar….

Randy Guijarro’nun 5 yılın ardından fotoğrafın gerçek olduğunun kanıtlanmasıyla birlikte Billy The Kid'in "Geçmişten beri sadece bir resmi mevcuttur" hikayesi tarihe karışmış oldu.

Söz konusu fotoğrafa milyarderler yoğun ilgi gösterirken, Randy Guijarro, 2 dolara satın aldığı fotoğrafı tam 2 milyon dolara satmayı başardı.

Tesadüfen çekilen bu fotoğrafta Billy ve çetesi kriket oynarken görülmektedir.

İlk fotoğrafı 2.3 milyon dolara satılmıştı

Uzun süre boyunca Billy The Kid'in tek fotoğrafı olarak bilinen fotoğraf ise 880 sonu veya 1881 başında 25 cent ödeyerek çekildiği belirtilmişti. O fotoğraf ise 2011 yılında, ABD'li bir milyarder olan William Koch tarafından 2.3 milyon dolara satın alınmıştı.