Bitcoin fiyatı ne kadar? Bitcoin (BTC) kaç dolar? 18 Ağustos 2025 güncel Bitcoin fiyatı...

Kripto piyasasıyla yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını öğrenmek için araştırma yapıyor.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Elinde Bitcoin ve diğer alt coin bulunduranlar güncel Bitcoin fiyatını öğrenmek için gün içinde sık sık araştırma gerçekleştiriyor.

Peki, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

18 Ağustos 2025 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 115.420 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 4,727,000 TL ediyor.