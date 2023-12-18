Bitti sandık, bela geri geliyor! Marmara Bölgesi hazır olun... Bir türlü bitmek bilmeyen bela o tarihte geri geliyor. Meteoroloji uzmanı Marmara Bölgesi’ndeki vatandaşları uyardı. Bu tarihlerde dikkatli olun.

ensonhaber.com

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde son dönemde sık sık evde geçirilen hafta sonları, hava koşulları nedeniyle yeni bir uyarıyla gündeme geldi.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde bölgede etkili olacak olan bir hava durumu bekleniyor.

Kısa bir süre önce paylaşılan bilgilere göre, bu hava olayı cuma gecesi itibariyle Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek.

Özellikle İstanbul'da yaşayanları ve çevre illerdeki vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor. İstanbullular ve Marmara Bölgesi sakinleri, bu uyarılar üzerine endişe içinde.

Vatandaşlar, artan uyarılarla beraber evde kalmaya teşvik edilirken, dışarı çıkışlarda dikkatli olunması büyük önem taşıyor.

Cuma gecesi geliyor

Meteoroloji uzmanı Kerem Öktan, sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu. Cuma gecesi itibarıyla Marmara Bölgesi yine kuvvetli bir lodosla karşı karşıya kalacak.

Cumartesi gününe de vurgu yapan Ökten,“Marmara bölgesinde yine bir Cumartesi gün ve yine bir aksiyon. Önümüzdeki Cuma gecesi önce kuvvetli lodos, sonra kuvvetli karayel bekleniyor...” dedi.