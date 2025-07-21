Biyometrik fotoğraf ile vesikalık fotoğraf arasındaki farklar nelerdir?

Günümüzde resmi belgeler için fotoğraf çektirirken en çok karıştırılan konulardan biri, biyometrik fotoğraf ile vesikalık fotoğraf arasındaki farktır.

Her ikisi de kimlik, pasaport veya çeşitli resmi işlemlerde kullanılsa da teknik detayları ve kullanım alanları açısından önemli farklılıklar taşır.

Peki bu farklar nelerdir? Hangi durumlarda biyometrik, hangi durumlarda vesikalık fotoğraf gerekir?

İşte merak edilenler...

Biyometrik fotoğraf, belirli uluslararası standartlara göre çekilen ve kişinin yüz tanıma sistemlerine uygun olarak poz verdiği fotoğraftır. Arka planı beyazdır, baş tam ortadadır ve yüz ifadesi nötr olmalıdır. Özellikle pasaport, ehliyet ve yeni kimlik kartı başvurularında zorunludur.

Vesikalık fotoğraf ise genellikle daha serbest pozlarda çekilir ve biyometrik kurallar kadar katı değildir. CV'lerde, okul kayıtlarında, kartvizitlerde ve bazı kurum başvurularında tercih edilir.

Her iki fotoğraf türü de resmi görünüm taşısa da kullanım alanına göre doğru tercih yapılması, başvuruların reddedilmemesi için oldukça önemlidir.