Biyopsi nedir, nasıl yapılır? Biyopsi kaç dakika sürer? Biyopsi istenen hastalar, nasıl bir işlem göreceğini merak ettiğinden mutlaka "biyopsi nedir, nasıl yapılır, ne kadar sürer" gibi sorulara yanıt arar. Biyopsi, "doku örneği alınması" işlemi olarak da bilinir. Peki, biyopsi nasıl yapılır? Biyopsi ne kadar sürer? İşte merak edilenler...

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Vücudun birçok bölgesinden alınabilen biyopsi, tıbbi bir prosedür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Doktorunuz sizden biyopsi istedi ise, endişelenmeyin.

Sürece dair merak edilenler haberimizde...

Biyopsi, vücutta hastalık şüphesi bulunan bir bölgeden hücre, sıvı veya doku örneği almak için cerrahi yöntemlerle yapılan bir tanı yöntemidir. Özellikle kanser gibi pek çok hastalığın kesin teşhisi için kullanılır.

Peki, biyopsi nasıl yapılır? Biyopsi ağrılı mıdır, ne kadar sürer? İşte biyopsi süreci...

Biyopsi neden yapılır

Anormal büyümelerin veya kitlelerin incelenmesi.

Cilt lezyonlarının değerlendirilmesi.

Organ veya doku enfeksiyonlarının teşhisi.

Potansiyel kanser tespiti ve teşhisi.

İltihaplı durumların nedenlerinin belirlenmesi.

Biyopsi nasıl yapılır

Biyopsi, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir, bunlar arasında iğne biyopsisi, doku veya hücre çıkarılması için cerrahi biyopsi, endoskopi ile alınan örnekler ve yüzey biyopsisi gibi teknikler bulunur.

Biyopsi yapılacak yerin izdüşümündeki cilt, antiseptik solüsyon ile silinir, çok ince bir iğne ile lokal anestezi yapılır.

Takiben, görüntüleme eşliğinde lezyona iğne ile girilerek hücre alınır.

Lama yayılarak patoloji laboratuvarına gönderilir.

Biyopsi ne kadar sürer

İğneli biyopsiler yarım saat sürüyor ve hasta daha sonra günlük aktivitelerine devam edebiliyor.