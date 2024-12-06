BluTV için kritik karar! 2025’te tamamen değişiyor…

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Geçtiğimiz aylarda Warner Bros tarafından satın alınan yerli içerik platformu hakkında verilen değişiklik kararı gündem oldu.

2025 yılına girilmesiyle birlikte yeniliklere başlanacağı belirtildi. Söz konusu yeniliklerle birlikte platformun adından ve logosunda değişiklikler yaşanacak.

Sadece isim ve logo değişikliğine gidecek olan platform, Prens gibi orijinal yapımlara ek olarak HBO dizilerini, DC içeriklerini ve Warner Bros filmlerini bünyesinde barındırmaya devam edecek.

BLUTV, MAX OLUYOR!

2015 yılında yerli dijital içerik platformu olarak yayın hayatına başlayan başta Prens olmak üzere birçok orijinal yapıma ev sahipliği yapan BluTV 2025 yılında isim değişikliğine giderek MAX oluyor.

2021'de yüzde 30'u 2023'te ise tamamı Warner Bros. Discovery'e satılan platform, 2025 itibariyle yoluna isim ve logo değişikliğiyle birlikte Max olarak devam edecek.

BluTV'nin yerini Max'e bırakmasının ardından içerik anlamında aynı kalacak olsa da fiyatlarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı şimdilik bilinmiyor.