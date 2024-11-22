Bodrum FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 13. hafta

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Milli aranın ardından gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Ligin 13. haftasında Bodrum FK, lider Galatasaray’ı ağırlıyor.

31 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligdeki liderliğini koruyor.

Bodrum FK, son 5 maçında galip gelemeyerek 16. sırada kendine yer buldu ve bu maçı büyük bir moral kaynağı olarak görüyor.

Galatasaray, Bodrum FK karşısında deplasmanda galibiyet alarak namağlup unvanını sürdürmeyi hedeflerken, Bodrum FK ise bu zorlu mücadelede kötü gidişata son vermek ve alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacak.

Kritik mücadele için detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Bodrum FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak olan Bodrum FK- Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi günü 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.