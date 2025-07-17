Boğa sezonu başladı mı? Bitcoin kaç dolar? 16 Temmuz 2025 güncel Bitcoin fiyatı...

Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken, yatırımcıların gözü Bitcoin (BTC) fiyatında.

Son dönemdeki yükseliş sinyalleri, "Boğa sezonu başladı mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

17 Temmuz 2025 itibarıyla Bitcoin'in güncel fiyatı ve piyasadaki son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İşte, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla Bitcoin'de son durum...

Bitcoin kaç dolar?

17 Temmuz 2025 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 118.000 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 4,780,000 TL ediyor.