Bolu Dağı Tüneli açık mı, kapalı mı? 25 Kasım 2024 son durum...

İstanbul-Ankara yönüne yola çıkacak olan vatandaşlar, "Bolu Dağı Tüneli" konusunda araştırma yapıyor.
Meteorolojik verilere bakıldığında, yurt genelinde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Bu kapsamda, "Bolu Tüneli açık mı kapalı mı" sorusu gündemde yer alıyor.
Kar yağışının etkili olduğu Bolu’da zaman zaman olumsuz durumlar oluşabiliyor.
Peki, 25 Kasım Pazartesi Bolu Dağı Tüneli açık mı? Bolu Tünelinde son durum...
BOLU DAĞI TÜNELİ AÇIK MI
Bolu Dağı Tüneli geçişi, 25 Kasım itibarıyla İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.
Kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor.
Dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.
Karayolları ekipleri bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.