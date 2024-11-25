Haberler



Bilgi



Bolu Dağı Tüneli açık mı, kapalı mı? 25 Kasım 2024 son durum...

Bolu Dağı Tüneli açık mı, kapalı mı? 25 Kasım 2024 son durum... Meteorolojinin uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle birçok ilde trafikte aksamalar yaşanıyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli açık mı kapalı mı? İşte 25 Kasım 2024 Bolu Tünelinde son durum...