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Bolu Dağı Tüneli açık mı, ne zaman açılacak? 4 Eylül 2024 son durum...

Bolu Dağı Tüneli açık mı, ne zaman açılacak? 4 Eylül 2024 son durum... Çalışma nedeniyle İstanbul yönünde trafik oluşan Bolu Dağı Tüneli, sürücülerin gündeminde yer alıyor. Her gün binlerce aracın kullandığı tünelin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Bolu Tüneli açık mı? Ne zaman trafiğe açılacak? İşte güncel durum...