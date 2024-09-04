Bolu Dağı Tüneli açık mı, ne zaman açılacak? 4 Eylül 2024 son durum...

31 Temmuz tarihinde Bolu Tüneli’nde heyelan riski sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.
Tünel tüpünün uzatılması çalışmaları hızla devam ederken sürücüler, D-100 karayoluna yönlendirildi.
Günde binlerce aracın geçtiği tünelin alternatif güzergahında trafik kilit oluyor.
Uzun zaman geçiren sürücüler, Bolu Dağı Tüneli'nin açılmasını bekliyor.
Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? İşte o tarih...
BOLU TÜNELİ AÇILIŞ TARİHİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezini ziyaret ederek, tünelin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli geçişinde süren çalışmaları 19 Eylül'de tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzatılmasını sağlamış olacağız." dedi.