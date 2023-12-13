Borcu olan sevinç çığlıkları atacak! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor Devletten vatandaşı sevindiren haber geldi. Son dönemde gündemi meşgul eden torba yasada, sürpriz bir maddeyle birlikte borçlar tarihe karışacak.

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2012 yılında yürürlüğe konulan zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödeme şartı, çalışanlar ve çalışmayanlar arasında bir ayrım yaratmış, bu durum prim ödeme zorunluluğunu beraberinde getirmişti.

Sigortalı çalışanlar için işverenin prim ödemesi nedeniyle borç doğmazken, çalışmayan bireyler kendi primlerini ödemekle yükümlüydü.

Ancak, torba yasa teklifindeki 54. maddeyle birlikte GSS prim borçlarına yönelik beklenmedik bir düzenleme geliyor.

Bu düzenleme, vatandaşlar arasında sevinç dalgaları oluşturacak nitelikte.

GSS borcu silinecek

Torba yasa teklifindeki 54. madde, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik beklenmedik bir düzenleme getirerek büyük bir dönüşüm sağlıyor.

Bu kapsamda, 1 milyon 800 binden fazla kişinin GSS borcu tamamen silinme aşamasına geliyor. Bu adımın ardından devlet, toplamda 1 milyar 835 milyon 604 bin liralık GSS prim borçlarından vazgeçmiş olacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Torba kanununda yer alan sürpriz maddeyle ilgili olarak konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Karakaş, bu madde kapsamında 1 Ocak 2024 tarihine kadar birikmiş olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının, faizleri ve gecikme cezalarıyla birlikte tamamen silineceğini duyurdu. Bu düzenlemenin bugüne kadar yapılan en büyük af olduğunu ifade etti.

GSS prim borcu olanlar e-Devlet üzerinden borç sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

Kimler faydalanabilecek?

Bu aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu bulunan kişiler yararlanabilecek.

Belirtilen düzenleme kapsamında ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, gecikme cezası ve zamları silinecek.

Torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.