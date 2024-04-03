Haberler



Bilgi



Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek? Borsa Pazartesi ve Salı açık mı?

Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek? Borsa Pazartesi ve Salı açık mı? Borsa İstanbul'un ne zaman kapanacağı borsada işlem yapanlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte Borsa İstanbul'un tatil takvimi..