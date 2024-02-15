Borsaya giriyor! Trendyol halka arz ne zaman? Trendyol hisse senedi kaç TL? Türkiye'nin en popüler alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, Borsa İstanbul'da halka arz olmayı planlıyor. Peki, Trendyol halka arz ne zaman? Trendyol kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

ensonhaber.com

2010 yılından itibaren faaliyet gösteren Trendyol, Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformları arasında girdi.

Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı pazar yerinde satıcılar da fırsat buluyor.

Trendyol, 2021 yılında 150 milyon dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirirken yabancı ülkelerdeki müşterilerin platformdan satın aldıkları ürünlerden oluşan ticaretin toplam hacmi 115 milyon dolara, toplam ihracat hacmi ise 265 milyon dolara ulaştı.

Türk üreticiyi Avrupa ve Orta Doğu müşterisine ulaştırmayı planlayan Trendyol, yurt dışında şirket satın almayı da değerlendiriyor. Şirket, beş yılda 5 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Son olarak ile borsaya açılacağı gündeme geldi.

Trendyol, halka arz olmayı planlıyor.

Vatandaşlar, halka arz ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Trendyol halka arz ne zaman? Trendyol kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Trendyol halka arz ne zaman?

Trendyol Borsa İstanbul halka arz tarihi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda lot sayısı ve hisse senedi fiyatı da duyurulmadı.

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, halka arz için acele etmeyeceklerini açıkladı.

Çetin, "Halka arz için acele etmeyeceğiz. Nihayetinde tüm teknoloji şirketleri gibi planlarımızda olacak" dedi.