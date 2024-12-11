Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

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Devler Ligi’nde 6. hafta heyecanı devam ediyor…

Bu hafta, Alman devi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Barcelona kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak.

Grup aşamasında güçlü bir konum elde etmek isteyen Dortmund, bu zorlu karşılaşmada galibiyet hedeflerken; Barcelona ise kötü gidişatı tersine çevirmenin peşinde.

Katalan ekibi, bu maçla birlikte moral depolayarak Şampiyonlar Ligi'nde yeniden iddialı bir duruma gelmek istiyor.

Futbolseverler ise bu dev mücadeleyi kaçırmamak için maçın yayın saatini ve kanalını araştırmaya başladı.

Peki, Borussia Dortmund – Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte mücadeleye ilişkin detaylar…

BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, 11 Aralık Çarşamba günü Borussia Dortmund ile Barcelona arasında oynanacak dev maçla devam ediyor.

Kritik mücadele, saat 23.00’te başlayacak ve TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Nmecha, Sabitzer, Groß - Malen, Gittens – Guirassy

Barcelona: Pena - Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde - Pedri, Casado - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski