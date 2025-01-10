Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Almanya Bundesliga'nın 16. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ediyor.

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 25 puan topladı.

Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen ise bu sezon çıktığı 15 maçta 9 galibiyet 5 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Bundesliga'da üst sıralarda bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği maçın sonucu merakla bekleniyor.

Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman?

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı 10 Ocak 2025 Cuma (bugün) günü saat 22:30'da başlayacak.

Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 ve tivibu SPOR 1 kanallarından canlı yayınlanacak.