Boş kavanozun içine koyup 1 gün bekletin, yıkadığınız halde çıkmayan o kötü kokulara veda edin… Kavanozların içinde bulunan besinler zamanında tüketilmediğinde ya da bozulduğunda kötü kokulara neden olabilir. Kötü kokuları gidermek için çeşitli yöntemlerle kendinizi yormak yerine kavanozun içerisine ondan koyup bekletmek yetiyor. İşte, kendinizi yormadan kokudan kurtulacağınız o yöntem…

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Her mutfakta bulunan kavanozlar kullanım amaçlarıyla birçok konuda da kolaylık sağlayan ürünler arasında yer alır. Özellikle de saklama alanında kullanımı oldukça yaygın olan kavanozlar içerisine birçok şey koyularak saklanabilme imkanı tanır.

Farklı birçok ürünü saklama imkanı sunan kavanozlar, saklama süresi uzadığı zaman içlerinde hoş olmayan bir kokuyla karşı karşıya bırakır.

Tam da bu noktada kavanozlarınızın içerisine sinen kötü kokulardan kurtulmak için uyguladığınız tüm yöntemleri unutacak ve hiç yorulmadan kötü kokulardan nasıl temizlendiğine şaşıracaksınız.

Kavanozun içerisine buruşturarak yerleştirin…

Kavanozlar her ne kadar içlerindeki ürünler boşaltılmış olsa da kötü koku oluşumu ile karşı karşıya kalmamanıza neden olabilirler. Bu kötü kokulardan kurtulmak ve zahmetsiz bir temizlik için uygulayacağınız bu yöntem tüm kokuyu söküp atıyor.

Bu yöntem için tek ihtiyacınız olan ise birkaç tane gazete kağıdı. Gazete kağıtlarını temin ettikten sonra iiyce buruşturarak kavanozun içerisine koyun ve kapağını kapatın.

Kavanozları bu şekilde 1 gün boyunca bekletin. 1 günün ardından kavanozları açtığınızda gazete kağıtlarının o kötü kokuyu nasıl emdiğine şaşıracak ve bu yöntemden bir daha vazgeçemeyeceksiniz.