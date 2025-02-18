Boşa para dökmeyin! Tambura bir bardak ekleyin, kiri pası temizleyin...

Yağmur Uçar

Çamaşır makinesini maksimum verimde kullanabilmek için, bakımını aksatmamak gerekiyor.

Tambur temizliği ise en hassas konulardan.

Çamaşır makinesi tamburu, zamanla deterjan ve toz kalıntıları ile dolduğundan iyi yıkayamayabiliyor.

Tamburu en etkili şekilde temizlemek için ipucu arayanlar ise, doğallıktan yana oluyor.

Kimyasal temizleyicilere tonlarca para vermektense, bu ürünle en etkili sonuç alınıyor.

Makineye zarar vermeyecek ve içindeki kiri pası çıkartacak olan o yöntem haberimizde...

BEYAZ SİRKE

Tamburu temizlemek için en etkili yöntemlerden biri beyaz sirke kullanmaktır.

Boş tambura bir su bardağı beyaz sirke ekleyin ve sıcak suyla bir yıkama döngüsü başlatın.

Beyaz sirke, tamburdaki birikintileri çözer ve kötü kokuları giderir. Bu işlemi ayda bir kez yaparak makinenizi temiz tutabilirsiniz.