Boşanma davalarında yeni dönem! O şart tamamen kaldırıldı… Anayasa Mahkemesi, boşanma davalarında uygulanan o kararın tamamen kaldırılmasına karar verdi. Alınan bu kararla birlikte boşanma davalarında yeni dönem başladı. İşte, tamamen kaldırılan o karar…

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Anayasa Mahkemesi, boşanma davaları hakkında yeni bir karara imza attı. Alınan bu kararla birlikte yeni bir dönem başlıyor.

Çiftlere katlanamayacakları bir yük getirdiği gerekçesiyle alınan kararla birlikte bekleme süresi komple kalkmış oldu.

19 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar yeni bir dönemin kapılarını açtı. Bu kararla birlikte artık boşanmak isteyen çiftler o şarta bağlı kalmayacak.

3 sene bekleme olmayacak

Ankara 8. Aile Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde yer alan şartın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istendi. Söz konusu madde de, boşanma davası reddedilen çiftlerin, 3 yıl boyunca ortak hayatı yeniden kuramamaları durumunda evlilik birliğinin temelden sarsılmış sayılarak boşanmaya karar verilebileceği belirtiliyordu.

Anayasa Mahkemesi ise, bu sürenin adil olmadığını ve uzun bekleme sürelerinin kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle bağdaşmadığını öne sürerek maddedinin iptaline karar verdi.