Böyle bahşiş görülmedi! Bahşiş olarak binlerce dolarlık çek bıraktı… Bu zamana kadar duyduğunuz tüm bahşişleri unutacaksınız. Yemeğini yedikten sonra bahşiş için çek yazdı garsonlar şaşırıp kaldı. İşte, binlerce dolarlık çek…

ensonhaber.com

ABD’nin Michigan eyaletinde bir restoranda yaşanan bahşiş olayı gündemi yıktı geçti. Restoran müşterilerinden bir kişi yemeğini yedikten sonra masaya bahşiş için çek bıraktı görenler neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran olay restoranın tüm çalışanlarını adeta dumur etti.

Binlerce dolar değerinde…

Restoranda yemek yiyen bir müşteri yemek yedikten sonra masaya 10 bin dolarlık bir çek bıraktı. Bahşiş olarak yazdığı çekin nedeni ise duyanların yüreğini sızlattı.

32 dolar tutarındaki hesabının karşılığında 10 bin dolarlık bahşiş bırakması hakkında konuşan müşteri, yakın bir zamanda kaybettiği bir arkadaşı anısına böyle bir jest yapmak istediğini belirtti.

Ayrıca, Mark isimli müşterinin, restoran çalışanlarının misafirperverliğinden etkilendiği ve bu nedenle bu kadar cömert bir bahşiş bıraktığı ifade edildi. Restoran yetkilileri, parayı 9 çalışanı arasında eşit olarak paylaştırarak her birine 1100 dolar verdi.