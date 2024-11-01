Böyle giyinmek yasaklandı: Ömür boyu hapis cezası var

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Afrika’da Gana, Nijerya, Uganda, Zimbabve ve Zambiya gibi ülkelerde kamuflaj desenli kıyafetlerle dolaşmak düşündüğünüzden çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kamuflaj deseninin yalnızca askeri kullanıma ayrıldığı bu ülkelerde, izinsiz olarak kamuflaj giymek para cezası, gözaltı ve bazı durumlarda hapis cezası ile sonuçlanabilir.

Express.co’da yer alan habere göre; İngiltere hükümetine göre, Uganda’da askeri tarzdaki kıyafetler giymek müebbet hapis cezasına kadar varabilen bir suç olarak tanımlanıyor.

Özellikle Uganda’da, askeri işaretler, semboller ve kırmızı bereler gibi ordunun ayırt edici unsurlarını içeren giysiler giymek kesinlikle yasaklanmış durumda. Hükümet, bu kuralın çocukları bile kapsadığını belirtiyor.

KAMUFLAJ GİYMEK NEDEN YASAK?

Temmuz 2024’te Nijerya Ordu Halkla İlişkiler Müdürü Tümgeneral Onyema Nwachukwu, kamuflaj kıyafeti giyme yasağının yeniden önemine vurgu yaparak, bu yasağın kötüye kullanım ve suistimalleri önlemeyi amaçladığını belirtti.

Bu açıklamadan birkaç ay sonra, Ekim 2024'te Gana Silahlı Kuvvetleri de benzer bir duyuru yaparak, yetkisiz askeri kıyafet giyenlere karşı yasal işlemlerin uygulanacağını ve yasal yaptırımların artırılacağını duyurdu.

SEYAHAT EDENLERE UYARI

İngiltere hükümeti, Gana, Zimbabve ve Zambiya gibi ülkelerde kamuflaj giymenin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda vatandaşlarını uyardı.

Gana’da askeri kıyafet giymenin kesinlikle yasak olduğunu belirten hükümet, kamuflaj giymenin yasa dışı olarak değerlendirildiğini hatırlattı.

Zambiya’da ise, kamuflaj giyen sivillerin güvenlik güçleri tarafından durdurulup sorgulanabileceği uyarısında bulunuldu.

Zambiya Seyahat Rehberi'ne göre bu tür kıyafetler, yerel güvenlik kuralları nedeniyle potansiyel bir risk oluşturuyor.

Zimbabve için yapılan seyahat uyarısında da, “Sivillerin kamuflaj malzemesinden yapılmış herhangi bir kıyafet giymesi yasaktır” ifadesi yer alıyor.