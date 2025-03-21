Br kişinin namaz kılanın önünden geçmesi namazı bozar mı?

Hüseyin Topuz

Namaz, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip ibadetlerden biridir ve huşu içinde kılınması gerekmektedir.

Ancak namaz kılan birinin önünden geçmek, ibadetin manevi huzurunu bozabileceği gibi, namazın geçerliliği konusunda da bazı tartışmalara yol açmaktadır.

Peki, bir kişinin namaz kılanın önünden geçmesi namazı bozar mı? İşte bu sorunun cevabını merak edenler Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

İster kapalı, ister açık alanda olsun zorunlu olmadıkça namaz kılan birisinin önünden geçilmemelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), namaz kılanın önünden geçmektense beklemenin daha hayırlı olacağını belirtmiştir. Namaz kılanın da, uygun bir yere durmak veya sütre vb. bir şey koymak suretiyle önünden geçilmemesi için önlem alması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), önünden insan veya hayvanların geçmesi muhtemel olan bir yerde namaz kılan kişinin önüne sütre (değnek veya başka bir şey) koymasını tavsiye etmektedir. Sütreyi terk etmek ise mekruhtur.

Namaz kılanın önünden geçen kimse sorumlu olmakla birlikte, önünden geçilen kişinin namazı bozulmaz. Fakat büyük camilerde, namaz kılanın secde mahallinin uzağından geçmek caizdir. Cemaatle kılınan namazlarda, sadece imamın sütre edinmesi yeterlidir; diğerlerinin sütre koyması gerekmez. Namaz kılanın önündeki sütrenin ardından geçmekte bir sakınca yoktur.