BRICS nedir? BRICS ülkeleri hangileri? BRICS hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte BRICS hakkında bilmeniz gerekenler...

Editör: Salih Demirgan

Bloomberg'in Türkiye'nin BRICS'e resmen katılmak için başvuruda bulunduğuna ilişkin haberi sosyal medyada gündeme oturdu.

Bu haber sonrası BRICS hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar "BRICS nedir?" ve "BRICS ülkeleri hangileri?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

BRICS, gelişmekte olan ekonomilere sahip bu ülkeler arasındaki iş birliğini artırmayı amaçlayan bir platformdur.

Grubun amacı, ekonomik, politik ve kültürel alanlarda ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliği yaparak küresel arenada daha güçlü bir ses oluşturmaktır.

BRICS, beş ülkeden oluşan uluslararası bir gruptur. Bu kısaltma, bu ülkelerin isimlerinin baş harflerinden oluşur:

- Brezilya

- Rusya

- India (Hindistan)

- China (Çin)

- South Africa (Güney Afrika)

Başlangıçta "BRIC" olarak anılan grup, 2010 yılında Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını almıştır.

Grubun üyeleri, dünya ekonomisinde önemli bir yer tutar ve küresel ekonomik düzeni etkileme potansiyeline sahip gelişen pazar ekonomileri olarak kabul edilirler.