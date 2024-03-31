Bu akşam diziler var mı? İşte 31 Mart ATV, Kanal D, Star TV, Show TV NOW TV yayın akışı

31 Mart Pazar günü, 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nin gerçekleşeceği bu özel gün için televizyon yayın akışı büyük bir merakla bekleniyor.
Seyirciler, akşam sevdikleri diziler ve iftar programları yerine, seçim özel canlı yayınları ile karşı karşıya kalacaklar.
Televizyon kanalları, seçim günü boyunca seçimlerle ilgili canlı yayınlar, analizler ve sonuçları aktarmak için özel programlar hazırlıyorlar.
Seyirciler, tercih ettikleri kanallardan seçimle ilgili en güncel bilgilere ulaşabilecekler.
İşte 31 Mart ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, NOW TV yayın akışı…
ATV
12:20 Dizi TV
13:10 Yaban Çiçekleri
16:00 Yerel Seçim 2024
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
Kanal D
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Arka Sokaklar
16:00 Seçim Özel
02:00 Arka Sokaklar
Star TV
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
16:00 Star'da Seçim
Show TV
14:45 Kızılcık Şerbeti
17:30 Hafta Sonu Ana Haber
18:15 Seçim Özel
00:15 Bahar
TRT 1
13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
15:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
17:00 Seçim Özel
19:10 Ramazan Sevinci
04:50 Sahur Bereketi
NOW TV
13:00 Hudutsuz Sevda
15:00 Gaddar
17:30 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
18:30 Now Seçim 2024
03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TV8
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Program
20:00 Çarkıfelek
22:45 Cevap Ver Türkiye
00:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan