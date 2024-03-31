Bu akşam diziler var mı? İşte 31 Mart ATV, Kanal D, Star TV, Show TV NOW TV yayın akışı
ensonhaber.com

31 Mart Pazar günü, 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nin gerçekleşeceği bu özel gün için televizyon yayın akışı büyük bir merakla bekleniyor.

Seyirciler, akşam sevdikleri diziler ve iftar programları yerine, seçim özel canlı yayınları ile karşı karşıya kalacaklar.

Televizyon kanalları, seçim günü boyunca seçimlerle ilgili canlı yayınlar, analizler ve sonuçları aktarmak için özel programlar hazırlıyorlar.

Seyirciler, tercih ettikleri kanallardan seçimle ilgili en güncel bilgilere ulaşabilecekler.

İşte 31 Mart ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, NOW TV yayın akışı…

ATV

12:20 Dizi TV

13:10 Yaban Çiçekleri

16:00 Yerel Seçim 2024

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

Kanal D

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Arka Sokaklar

16:00 Seçim Özel

02:00 Arka Sokaklar

Star TV

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

16:00 Star'da Seçim

Show TV

14:45 Kızılcık Şerbeti

17:30 Hafta Sonu Ana Haber

18:15 Seçim Özel

00:15 Bahar

TRT 1

13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

15:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması

17:00 Seçim Özel

19:10 Ramazan Sevinci

04:50 Sahur Bereketi

NOW TV

13:00 Hudutsuz Sevda

15:00 Gaddar

17:30 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

18:30 Now Seçim 2024

03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TV8

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Program

20:00 Çarkıfelek

22:45 Cevap Ver Türkiye

00:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan