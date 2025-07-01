Bu alanlarda sigara içmek yasaklandı! Uymayana binlerce lira ceza kesiliyor

Tarihî şehirleri, yemyeşil ormanları ve disiplinli yaşam tarzıyla tanınan Baden-Württemberg, şimdi de Almanya genelinde ses getirecek yeni bir halk sağlığı adımıyla gündemde.

Eyalet yönetimi, sigara kullanımına karşı şimdiye kadarki en kapsamlı yasal düzenlemelerden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni yasa tasarısına göre, kamusal alanlarda sigara içmenin sınırları daha da daraltılacak, özellikle çocuklar ve gençleri korumaya yönelik önlemler sertleştirilecek.

Koalisyon ortakları tarafından hazırlanan tasarı, yalnızca sigara içenleri değil, sigara dumanına maruz kalanları yani pasif içicileri korumayı temel alıyor.

Özellikle gelişim çağındaki bireylerin, tütün ürünlerinin zararlarına karşı daha iyi korunması gerektiği vurgulanıyor. Tasarıya göre, sadece okul ve hastane bahçeleri değil; parklar, oyun alanları, toplu taşıma durakları, hatta bazı açık hava etkinlik alanları da sigara yasağının kapsamına alınabilir.

DURAKLARDA VE OYUN ALANLARINDA İÇİLMEYECEK!

Sigara içilmesi yasaklanan yeni alanlar arasında çocuk oyun alanları, otobüs ve tramvay durakları, kumarhaneler ve oyun salonları da yer alıyor.

Tasarıya göre sadece geleneksel sigaralar değil, elektronik sigaralar, nargileler ve tek kullanımlık vape cihazları da yasak kapsamında olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, okullarda ve resmi kurumlarda bugüne kadar varlığını sürdüren sigara içme alanları ve özel sigara odaları tamamen kaldırılacak.

Yasak kapmasında yer alan, alanlarda sigara içen bireyler için ceza aralığı ise 5 € ile 1 000 € arasında değişiklik göstermektedir. Ancak eyalete göre bu sınır 5 000 €’ya kadar çıkabilir.